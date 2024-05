HABER: FADIL BAŞAR / MACARİSTAN

Ülkede 5 yılda bir yapılan yerel seçimler sıkıntılı bir ekonomik süreç geçiren Macaristan'da Başbakan Orban Viktor'un partisi için süprizlere açık gözüküyor. Bir önceki seçimlerde de başkent Budapeşte ve Szeged ile Pecs gibi genç nüfusun yaşadığıö öğrencilerin yoğun bulunduğu şehirleri kaybeden Fidesz Partisi için, bu seçim de yüksek enflasyon ve daralan ticaret hacmi gibi, büyük ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçecek.

"MAGYAR PÉTER" SEÇİMİN SÜPRİZİ OLABİLİR

Eskiden avukat ve devlet memuru olan Magyar Peter, Macar kamusal yaşamında yeni bir siyasi aktör olarak ortaya çıktı. Macaristan'daki Cumhurbaşkanı krizinin iki numaralı aktörü Adalet Bakanı Judith Varga'nın eski eşi olan Magyar Peter politik yolsuzluklar, medyasının bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanarak mevcut siyasi mantığa karşı çıkan bir orta yol yaratmayı amaçlayan “Ayağa Kalkın Macarlar!” adlı siyasi topluluğu kurdu.

Péter Magyar, son anketlerde seçmenlerin %20'sin desteğini alarak kısa sürede en güçlü muhalefet partisi haline gelen Tisza Partisi'nin başkan yardımcısı oldu. Bu şeçimler Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı olan Magyar Péter ve partisi muhalefetin öne çıkan aktörü konumunda. Şu anda ülkenin her yerinde mitingler düzenliyor. Her şehirde binlerce kişi onu dinlemeye geliyor ve on binlerce kişi de yayınları internet üzerinden canlı takip ediyor.

GYÖNGYÖSI MÁRTON ve AVRUPA BİRLİĞİ PARLAMENTOSU

16. Yılın Starları ödül Törenine de katılan, Jobbik Partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gyöngyösi Marton, Jobbik Partisinin Başkanı olarak bu seçimlere partisini hazırlıyor. Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı olmayacağını açıklayan Márton, Partisinin adayının Rona Péter olduğunu açıklamıştı. Macaristan Parlamentosu'nda görüştüğüm Parlamento Başkan Yardımcısı Brenner Koloman da Partsi Jobbik'in 24 Haziran'da Tapolca'da büyük bir miting hazırlanadığını belirtti. Türk dostu olan Jobbik Partisi, Mavi Marmara, KKTC ve Sözde Ermeni Soykırımı yasa tasarısı gibi birçok konu da Macaristan Parlamentosu'nda bizleri desteklemiştir.



Fadıl Başar, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Brenner Koloman ile



KARDEŞ ŞEHİR TAPOLCA ve KISPEST'TE SÜPRİZ BEKLENMİYOR.

Çanakkale'nin kardeş şehri Tapolca'da Dobo Zoltan seçimi kazanıp 3. döneme daha güçlü gireceğe benziyor. Çanakkale ile düzeyli bir ilişkisi olan Tapolca şehri bu dönemde de Zoltan Başkanlığında ortak birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geçen hafta bir araya geldiğim Başkan Dobo Zolton da Çanakkale'de seçimi kazanan Muharrem Erkek'e tebriklerini yolladı. Kispest Belediyesi de Peter Gajda ile 5. döneme hazırlanıyor. Seçimi kazanması durumunda Gajda Peter 5. dönem Kispest Belediye başkanı olarak Kispest'e hizmet etmeye devam edecek.

Pendik Belediyesi ile kardeş olan Kispest, öğrenci değişim programı, sanat etkinlikleri ve Atatürk Parkı gibi bir çok ortak etkinliği hayata geçirmiştir.

09 Haziran'daki seçimde Macaristan halkı iktidara olduğu kadar muhalefete de tepkisini gösterecek gibi duruyor. Bu perspektif bakacak olursak, tepki oylarının etkisinde seçimin süprizi Magyar Péter ve Tisza Partisi olacak gibi gözüküyor.