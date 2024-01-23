2023 yılında zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Yeni yılla birlikte akaryakıttaki ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesiyle birlikte birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapılmıştı.

Benzine zam geliyor

Geçen hafta ise LPG'ye 37 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Otogaz ve motorine gelen zamların ardından benzine de zam bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 24 Ocak Çarşamba itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş zam yapılacak. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da 39 lira'ya, İzmir'de ise 39 lira 24 kuruşa yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

23 Ocak 2024 Salı günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 40,94 TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 40,21TL

LPG fiyatı: 20,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,78 TL

Motorin fiyatı: 41,13 TL

LPG fiyatı: 20,09 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,32 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

LPG fiyatı: 20,27 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 41,80 TL

LPG fiyatı: 19,78 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,75 TL

Motorin fiyatı: 41,19 TL

LPG fiyatı: 19,84 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,98 TL

Motorin fiyatı: 41,35 TL

LPG fiyatı: 19,58 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,25 TL

Motorin fiyatı: 41,79 TL

LPG fiyatı: 19,27 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 41,24 TL

LPG fiyatı: 20,13 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,01 TL

Motorin fiyatı: 41,37 TL

LPG fiyatı: 20,48 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 37,98 TL

Motorin fiyatı: 41,39 TL

LPG fiyatı: 20,16 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 41,85 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL