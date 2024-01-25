Kuzey Kore’den dün Sarı Deniz istikametine doğru fırlattığı seyir füzelerine ilişkin resmi açıklama geldi. Devlet medyasında yer alan habere göre Pyongyang yönetimi, yeni stratejik seyir füzesi Pulhwasal-3-31'i dün ilk kez test etti. Test atışlarının güçlü silah sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde “rutin ve zorunlu bir faaliyet” olduğu belirtildi. Test atışlarının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Pulhwasal-3-31'in menzili ve irtifasına dair teknik detaylara ise yer verilmedi.



Kuzey Kore birden çok seyir füzesi fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Sarı Deniz istikametine doğru yerel saatle 07.00 sıralarında birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti. Açıklamada, “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonu sürdüreceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Son füze denemesi, Pyongyang'ın Sarı Deniz'e doğru iki uzun menzilli stratejik seyir füzesi fırlattığı Eylül ayından bu yana yapılan ilk seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçmişti. Denemenin ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatının ardından gelmesi de dikkat çekmişti. Pyongyang, geçtiğimiz hafta ise su altı nükleer saldırı aracı "Haeil-5-23"ün test edildiğini duyurmuştu.