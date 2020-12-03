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Yayalara maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri maskenin doğru kullanımı konusunda yayaları uyardı.

KÜTAHYA 03.12.2020, 09:54
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Yayalara maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri maskenin doğru kullanımı konusunda yayaları uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hükümet meydanında Korona virüs tedbirleri kapsamında, maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında bazı kişilerin maskelerini çene altlarına indirerek, yolda yürürken içilmesi yasaklanan bölgede sigara içtikleri görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri, yaya olarak sigara kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu. Maske takmadığı belirlenenler, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı tespit edilenlere de para cezası kesildi.
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