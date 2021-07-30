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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kavaklı Mahallesi Funda Sokak üzerinde meydana geldi.

KÜTAHYA 30.07.2021, 13:49
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kavaklı Mahallesi Funda Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Funda Sokak istikametine giden Mehmet A. (58) yönetimindeki 43 U 3191 plakalı otomobil ile Mert Can Ç. (19) idaresindeki 43 U 7751 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Can Ç. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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