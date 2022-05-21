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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.
KÜTAHYA 21.05.2022, 11:21
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. (24) idaresindeki plakası belirtilmeyen araç, saat 02.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü istikametine gittiği esnada şarampole devrildi.
Kazada, hurdaya dönen araçta sürücü yaralanırken yanında bulunan Onur Topçu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Topçu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.