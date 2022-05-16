Tavşanlı’da 41 hafız kız öğrenci taç giydi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafızlıklarını ikmal eden 41 hafız kız öğrenci için taç giyme merasimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Salonundaki programa İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Ataşehir ilçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Kavaklı Kur’an Kursu Yönetim Kurulu, öğrenci velileri ve davetli bayanlar katıldı.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi çerçevesinde Şeyh Edebali İmam -Hatip Orta Okulu öğrencileri ve ortaokuldan sonra Tavşanlı Anadolu imam Hatip Lisesinde Açık Liseye de devam ederek Tavşanlı Kavaklı Kız Kuran Kursunda hafızlıklarını ikmal eden 41 hafız kız öğrenciye merasimle taçları takıldı.