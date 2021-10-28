Sokak hayvanları için bir araya geldiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi’nde çocuklar ve aileleri, sokak hayvanları için bir araya geldi.

Moymul Mahallesi’nden Yetişenler Derneği Başkan ve yönetimi çocuklara farkındalık oluşturmak adına sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili Dernek Başkanı İsmail Özcan, "Moymul Mahallesinden Yetişenler Derneği olarak çocuklarımıza farkındalık oluşturmak adına sokakta yaşayan sessiz dostlarımıza mama ve su ikram edildi. Çocukların merhamet duygularını geliştirmek hem de sosyal duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Ayrıca çocuklarımızın mutluluğunu görmek, pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşayan çoğu zaman evde kalmak zorunda kalan evlatlarımızın bir nebze yüzünü güldürmek, bizleri son derece mutlu etmiştir" dedi.

Moymul Mahallesi Muhtarı Ahmet Sapmaz ise, "Etkinliği Moymul Mahallesi’nden Yetişenler Derneği düzenledi. Ben bu derneğin aynı zamanda kurucusu 3-4 kişisinden biriyim. Gençlerimiz bu işi sahiplendiler, kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki bu tür etkinliklerin çoğalması ve gençler arasında birliktelik ile saygının sevginin artması temennisindeyiz. Bizler de mahallenin büyükleri olarak her türlü destek için yanlarındayız. İsteğimiz bu tür güzel faaliyetlerin sık sık olmasıdır. Bu bir başlangıç olsun ve devamı da gelsin istiyoruz" diye konuştu.

Moymul Mahallesinden Yetişenler Derneği tarafından etkinliğe katılan çocuklara kitap, pamuk şeker ve balon hediye edildi.

Daha sonra sokak hayvanlarına mama verildi.