banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Simav’ın köy yolları beton asfaltla kaplanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı. 7 kilometrelik beton asfalt yolun, 2 milyon TL maliyetli olduğu bildirildi.

KÜTAHYA 17.07.2021, 10:20
Simav’ın köy yolları beton asfaltla kaplanıyor
banner502

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gökçeler ile Söğüt köyü arası yolda beton asfalt çalışmaları başlatıldı. 7 kilometrelik beton asfalt yolun, 2 milyon TL maliyetli olduğu bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2020 yılında ilçeye bağlı Mamak köyü yolunda ilk kez uygulanan beton yoldan beklenen verimin alındığını ifade etti. Kaymakam Halim “ 2021 yılında 7 kilometre olarak Söğüt köy yolu da beton asfalt yapılıyor. 2 milyon TL maliyetli olan yolun alt yapısı hazırlandı. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501