Simav’da sahte içki operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sahte içki üretimi şüphesi üzerine Naşa beldesinde gerçekleştirlen operasyonda 5 litre etil alkol, 2,5 litre sahte rakı, 1,5 kilogram anason, 150 mililitre viski aroması ve 80 mililitre anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi adli makama sevk edildi.