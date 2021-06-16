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Şaphane’de toplu iş yerlerinde denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu iş yerlerinde denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 16.06.2021, 10:01
Şaphane’de toplu iş yerlerinde denetim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu iş yerlerinde denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçemizdeki toplu tüketim işletmelerinin maske mesafe hijyen denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın çoğu kurallara uyuyor. Uymayanları da biz uyarıyoruz. Restoranları, kafeteryaları, işletmeleri ve vatandaşları yeni normale adapte olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde tespitlerimize göre genel manada ilçe sakinlerimiz kurallara uyuyor’’ ifadeleri kullanıldı.
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