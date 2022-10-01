Öğrenciler semt pazarında kalp sağlığına dikkat çekti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler kalp sağlığına dikkat çektiler.

Tavşanlı Yıldız İlköğretim okulu öğrencileri, Dünya Kalp Günü nedeniyle öğretmenleri ile birlikte semt pazarında ellerinde pankart ve dövizlerle "Sağlıklı beslen kalbini kırma" sloganları ile dolaştılar.

5. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hadiye Yücel ve Dilek Turan Şen eşliğinde semt pazarında dolaşarak esnaf ve vatandaşlar kalp sağlığı hakkında bilgiler vererek konuyla ilgili broşür dağıttılar. Vatandaşlar ise öğrencilerin bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.