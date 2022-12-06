Mahallelerde ağaç budama çalışmaları

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerde ağaç budama, yeşil alanların bakımı ve genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin başlamasıyla ağaç budama, yeşil alanların bakımı ve genel temizlik işlemlerine tüm mahallelerimizde sürdürüyor. Ekipler son olarak, yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 75. Mahallesi’nde ağaç budama ve genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde ağaç budama, yeşil alanların bakımı ve genel temizlik işlemlerini sürdürecek.