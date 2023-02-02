-Kütahya’da yakalanan 27 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi

Kütahya il genelinde Ocak ayında gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar ve Yabancı Şahıs Uygulaması” çerçevesinde haklarında çeşitli suçlarından işlem yapılan 27 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında "Huzurlu Sokaklar ve Yabancı Şahıs Uygulaması" adı altında, il genelinde yapılan çalışmalarda, ikamet ihlali, vize ihlali, kayıtsız yabancı, izinsiz çalışma, kamu güvenliği ve kamu sağlığını bozma, illegal giriş olmak üzere toplam 27 yabancı uyruklu şahsa işlem yapılırken, şahıslar Kütahya İl Göç İdaresine teslim edildi.