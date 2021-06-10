Kütahya’da sinek ve haşereyle mücadele

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz ayının gelmesiyle birlikte artan sinek ve haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla artan sivrisinek uçkunlarına karşı, sıcak (dumanlama) ve soğuk (ULV) sisleme yöntemi ve kaynağında ilaçlama modelini uygulayan ekipler, sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sineklerin üreme alanlarını tespit ederek yeşil alan, kanal ve çöp konteynırları gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yürütüyor. Bu yöntemle, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden sineklerle mücadele ediliyor.

Şehir genelinde periyodik olarak ilaçlama çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen şikâyetleri de anında değerlendirerek sonuçlandırıyor.