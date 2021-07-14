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Kütahya’da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Kütahya’da köy evinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı.

KÜTAHYA 14.07.2021, 13:15
Kütahya’da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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Kütahya’da köy evinde saksı içerisinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe D. Köyünde ikamet eden B.H.K isimli şahsın evinde saksı içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. B.H.K.’nin D. Köyünde bulunan evine operasyon düzenleyen ekiplerin evde yaptıkları aramada, 5 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 28 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H.K. isimli şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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