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Kütahya’da kaçak tütün ve sigaraya geçit yok
KÜTAHYA'DA KAÇAK TÜTÜN VE SİGARAYA GEÇİT YOK
KÜTAHYA 16.10.2020, 21:47
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Alipaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, adli mercilerden alınan karar doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin adet, içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İşyerinin işletmecisi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem yapıldı.
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