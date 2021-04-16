Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince M.Akif Ersoy Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 Adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A. (35) Polis Merkezine teslim edildi.