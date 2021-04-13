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Kütahya’da 407 gram kokain ele geçirildi

Kütahya’da bir şahsın el çantasında 407,46 gram kokain maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA 13.04.2021, 12:23
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Kütahya’da 407 gram kokain ele geçirildi

Kütahya’da bir şahsın el çantasında 407,46 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Z.E. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu.

Şahsın el çantasında yapılan aramada, 407,46 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.E. adli makamlara sevk edildi.
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