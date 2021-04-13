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Kütahya’da 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

KÜTAHYA 13.04.2021, 12:26
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Kütahya’da 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan 3 şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinde bulunan K.K., M.Z. ve V.Ö. isimli şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 13 adet kayıt dışı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan sorgulamada V.Ö. isimli şahsın şantaj suçundan arandığı tespit edildi.

Konu ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.
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