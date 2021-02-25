Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin kurucu ortağı ve en büyük hissedarı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi açıldı.

Kütahya Tasarım Teknokent’te düzenlenen açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya SMMMO Başkanı Halil Hamzaoğlu, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Kütahya Tasarım Teknokent Müdür Yardımcısı İsmail Yoşumaz katıldı.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, "Teknokentimizin bir ofisi dışında tamamı doldu. Yüzde 100 kapasiteye yaklaşan Teknokent, kuluçka ofisiyle birlikte özellikle genç girişimci firmalara da kapılarını açıyor. Gerek Kütahya’ya gerekse bölgeye yeni start up ve unicorn firmalar kazandırma idealiyle yoluna devam eden Teknokente iş dünyasının da ilgisi hızla artıyor. 80 ofislik yeni bina projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelecek yanıtı bekliyoruz. Kapasite sorununu aştık, yeni dönemde katma değerli nitelikli projelere özel önem vereceğiz” diye konuştu.

Törende bir konuşma yapan DPÜ Rektörü Kazım Uysal,” Her açıda birçok eksiği var’ denilen Teknokentimizin artık hiçbir eksiği kalmadı. Başarılı bir yönetimle 6 ay gibi kısa bir sürede çok önemli bir başarı ivmesi yakaladı. Çok daha başarılı projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Törende söz alan Vali Ali Çelik, bilim ve Ar-Ge çağında olduklarının ifade ettiği konuşmasında,” Bu alanda kendini geliştiren nesiller ve ülkeler ayakta kalacaklar. Gençlere daha fazla inovasyon, daha fazla proje, daha fazla katma değerli işler yapmalarını öneriyorum” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Teknokentteki firmaları yerinde ziyaret eden protokol üyeleri, geliştirilen ürünler hakkında bilgiler aldılar.