Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde 7. Atölye Çalışmaları Şenliği

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü tarafından desen, resim, heykel, ebru, duvar resmi gibi dalların tanıtımı amacıyla "7. Atölye Çalışmaları Şenliği" programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Keremika Genel Müdürü Emin Yüce ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur katıldı.

Programda, ortaokul son sınıf öğrencilerine yönelik Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin hazırlamış olduğu okulun tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Okul Müdürü Mustafa Demir açılış konuşması yaptı.

Ortaokul son sınıf öğrencilerine alanların tanıtımı amacıyla hazırlanan "7. Atölye Çalışmaları Şenliği" programında, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar öğretmen ve öğrencileri okulu ziyaret eden 8. sınıf öğrencilerine kendi alan ve dallarını tanıttılar.

Resim, desen, heykel, ebru, duvar resmi dallarının tanıtıldığı atölyeleri tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güzel sanatlara ilgisi ve kabiliyeti bulunan öğrencilere yol gösterecek bu etkinlikte emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.