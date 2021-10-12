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Kız çocuklarıyla bir araya geldi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine (ÇEKOM) bağlı evlerde kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.
KÜTAHYA 12.10.2021, 10:14
Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine (ÇEKOM) bağlı evlerde kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.
Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan Vali Çelik, kız çocuklarının her biriyle tek tek ilgilendi, çeşitli hediyeler verdi.
Kutlama programı, Vali Çelik’in çocuklarla birlikte pasta kesmesiyle sona erdi.