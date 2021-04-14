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Kaymakam Pelvan: ’’Hedefimiz çiftçilerimize daha hızlı hizmet vermek’’

Kütahya’nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bir adet araç törenle teslim edildi.

KÜTAHYA 14.04.2021, 12:23
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Kaymakam Pelvan: ’’Hedefimiz çiftçilerimize daha hızlı hizmet vermek’’

Kütahya’nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bir adet araç törenle teslim edildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz tarıma dayalı ekonomisi ile ön plana çıkıyor. Özellikle hububat üretiminde oldukça iyi durumdayız. Bu alanda sürekli sahada olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanılmak üzere, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından alınan aracın teslimi bugün yapıldı. Araç takviyesi sayesinde çiftçilerimize daha iyi, daha hızlı hizmet verilecek, böylece daha çok çiftçiye ulaşılacak’’ ifadelerini kullandı.
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