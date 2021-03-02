Kayıp kedisine 6 gün sonra kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Yılmaz Avseven’in kaybolan kedisi, iş insanı Raif Adıgüzel tarafından bulundu.

Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven’in 1 yıl önce sahiplendiği kedisi, iş insanı Raif Adıgüzel tarafından bulundu. Tabakhane Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki iş yerinde kayıp kedinin 6 günden bu yana bakımını üstlenen Adıgüzel, sosyal medyadan yaptığı ilan sayesinde kediyi sahibi ile buluşturdu.

6 gün sonra kayıp kedisine kavuşan Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven, hayvan dostu Raif Adıgüzel’e teşekkür etti. Kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Avseven, çok sevdiği kedisine kavuştuğu için sevinçli olduğunu ifade etti.