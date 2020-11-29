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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 29.11.2020, 07:14
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
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Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun Kızıldere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. yönetimindeki 43 BD 393 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole taklalar atarak düştü. Kazada araç sürücüsü C.G ve araçta bulunan arkadaşı A.A yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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