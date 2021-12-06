Hisarcık’ta ürünlere fiyat ve marka takibi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka takipleri yapılarak sisteme girildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) girişi için marketlerdeki bakliyat, işlenmiş ürün, hayvansal ürünler, meyve ve sebzelerin belirlenmiş ürünlerindeki fiyat ve marka takibi yapılarak sisteme girildi.