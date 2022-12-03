Hisarcık’ta pansiyonda kalan öğrencilere değerler eğitimi

Hisarcık İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik değerler eğitimi gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam İsmail Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul müdürleri, öğretmenler ve pansiyonda kalan öğrenciler katıldı.

İlçe Müftülüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Değerler Eğitimi programı Yenidoğan Camii din görevlisi ve Gençlik Koordinatörü olan Hasan Ali Yılmaz Kur’an okumasıyla başladı. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’da en önemli değerlerimizden olan doğruluk ve saygılı olma hakkında sohbet yaptı. Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı programın sonunda ilahiler okudu. Kaymakam İsmail Tosun’da öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi, nasıl başarılı olacaklarını ve kariyer basamaklarını anlattı. Program sonunda öğrencilere baklava ikram edildi.