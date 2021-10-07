Hisarcık MYO’da görev değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Burak Kavaslar, görevi Öğr. Gör. Ahmet Danış’dan devraldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, akademik ve idari personelinin de katılımlarıyla düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Öğr. Gör. Ahmet Danış’dan devraldı. Ahmet Danış, Müdürlüğü süresince görevlerini özveri ile yerine getiren tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, Müdür Burak Kavaslar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Meslek Yüksekokuluna yaptığı hizmetlerden dolayı Öğr. Gör. Ahmet Danış’a teşekkür etti.

Rektör Kazım Uysal ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan verdiği hizmetlerden ötürü Öğr. Gör. Ahmet Danış’a teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.