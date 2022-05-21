Hisarcık Atatürk İlkokulu’nda fidan dikim etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 2. sınıf öğrencileri okul bahçesine çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, çocukların doğa ile olan bağlarının güçlendirilmesini hedefleyen etkinlik çerçevesinde okul bahçesine 2. sınıf öğrencilerinin Sınıf Öğretmenleri İbrahim Güleç ve Şevket Şen nezaretinde Hisarcık Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 25 çam fidanı diktiklerini söyledi.

Müdür Değirmenci,” Öğrencilerimiz dikimini gerçekleştirdikleri fidanlarla okul bahçemizin daha da yeşillenmesine katkıda bulunmuş oldular. Çocuklarımız ileride yetişecek olan kendi diktikleri ağaçları gördükçe mutlu olacaklardır” dedi.