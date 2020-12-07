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Hayırseverden 25 öğrenciye tablet bilgisayar desteği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hayırsever ihtiyaç sahibi 25 ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar hediye etti.

KÜTAHYA 07.12.2020, 10:27
Hayırseverden 25 öğrenciye tablet bilgisayar desteği
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hayırsever ihtiyaç sahibi 25 ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar hediye etti.

Durak Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen kampanyada bir hayırsever tarafından temin edilen 25 tablet bilgisayar Milli Egemenlik İlkokulunda ihtiyaç sahibi 25 öğrenciye verilmek üzere öğretmenlerine teslim edildi.

Tablet bilgisayar dağıtım törenine Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Milli Egemenlik Okulu Müdürü İsmail Uslu, öğretmenler ve Durak Mahallesi Muhtarı Fatih Abaş katıldı.

Muhtar Fatih Abaş, tablet bilgisayar bağışını yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsevere öğrenciler adına teşekkür etti.
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