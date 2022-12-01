Gediz’de sürü yönetimi kursu verildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ’Sürü yönetimi elemanı’ kursu verildi.

Gediz Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen 46 Kursiyerin katıldığı ve 10 saat süren kursa yoğun katılım sağlandı. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimleri Veteriner Hekim Osman Zekeriya Yılmaz, Veteriner Hekim Burcu İrem Dönmez ile Veteriner Hekim ve Gediz Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez tarafından verildi.

Kurs boyunca kursiyerlere, İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi, İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri, tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alması, acil durumlarda gerekli tedbirleri alması, sürüdeki hayvan sayısını takip etmesi, sürünün ulaşımını sağlaması, sürüyü merada konaklatması, Sürünün su ihtiyacını karşılaması, Sürünün arazide takibini yapması, Sürüyü ağıl ve ahırda yönlendirmesi, Yavruları sürüye katması gibi sürüyü ilgilendiren konularda eğitim verildi.

Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.