Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Emet Gençlerbirliğispor ile Hisarcık Belediyespor kardeş kulüp oldu
Emet Gençlerbirliği ile Hisarcık Belediyespor aralarında kardeş kulüp anlaşması yaparken, yapılan görüşmeler sonucu 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcunun Emet Gençlerbirliğine transfer olduğu bildirildi.
KÜTAHYA 25.10.2021, 10:23
Emet Gençlerbirliği ile Hisarcık Belediyespor aralarında kardeş kulüp anlaşması yaparken, yapılan görüşmeler sonucu 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcunun Emet Gençlerbirliğine transfer olduğu bildirildi.
Emet Gençlerbirliği takım sorumlusu Mehmet Düz ile Hisarcık Belediyespor Başkanı Fatih Çalışkan bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde 5 Hisarcık Belediyesporlu futbolcu Emet Gençlerbirliğine transfer oldu.
Emet Gençlerbirliği spor kulübü takım sorumlusu Mehmet Düz, yapılan transferler ve kardeş kulüp çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Başkan Fatih Çalışkan’a teşekkür etti.