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Dumlupınar’da kurbanlık sevkiyatı denetimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri, canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

KÜTAHYA 17.07.2021, 10:21
Dumlupınar’da kurbanlık sevkiyatı denetimi
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri, canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçe çıkışında Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak, hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi. İnsanların sağlıklı şekilde kurbanlık alabilmeleri, yıl içerisinde aşıları yapılmış, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından risk taşımayan hayvanları seçmelerini sağlamak amacıyla denetim yapılıyor’’ ifadeleri kullanıldı.
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