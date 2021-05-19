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DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin’e destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi DPÜ lojmanlarında oturan çocuklar Filistinli çocukların yaşadıkları zulme sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

KÜTAHYA 19.05.2021, 12:55
DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin’e destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi DPÜ lojmanlarında oturan çocuklar Filistinli çocukların yaşadıkları zulme sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Yardım sever çocuklar lojmanlarda yaşayan insanlara kendi imkanları ile kurdukları tezgahta limonata sattı. Çocuklar sembolikte olsa kazandıkları parayı Filistin’e göndererek çorbada bizimde tuzumuz olsun mesajı verme çabasında olduklarını belirttiler.

Yaşanan bu zulme sessiz kalmayıp destek olma amacı ile bu işe giriştiklerini ve toplanan parayı Filistinli kardeşlerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen çocuklara lojmanlarda yaşayan insanlar da destek oldu.
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