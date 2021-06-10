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Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki belediye’nin mülklerinde kiracı olan esnaflara, yılın ikinci 6 ayında da kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

KÜTAHYA 10.06.2021, 10:17
Belediye kiracısı esnaflara kira zammı yapılmıyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki belediye’nin mülklerinde kiracı olan esnaflara, yılın ikinci 6 ayında da kira artışı yapılmayacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Haziran ayı olağan meclis toplantısında, esnaflar için önemli kararların alındığını belirtti. Başkan Biçer, “ Pandemi nedeniyle esnafımızın içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, belediye mülklerinde kirada olan esnaflarımıza 2021 yılının ilk 6 ayında kira artışı yapmadık. Yılın ikinci 6 ayında da belediye mülklerimizdeki kiracılarımıza zam yapmama kararı aldık. Meclis kararlarımızın memleketimize ve esnaflarımıza hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
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