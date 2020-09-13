Başkan Süleyman Ciner güven tazeledi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongrede, Süleyman Ciner, 382 delegenin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin mesajlarının okunduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan delege ve partililerle misafirlerin vücut ısıları ölçüldü ve maske ve mesafe uyarıları yapıldı.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleymen Ciner yaptı. Ciner, konuşmasında, ’’Gururla söyleyebilirimki AK Parti ailesinde kongreler bayram günlerimizdir. Coşkumuza ortak olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. 18 yıldır kesintisiz ülkemize hizmet eden AK davada bizlerin de bulunmasını layık gören rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Her zaman davamızın ve ilçemizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İlçemizin sorunlarına çözüm için birlikte yürüyeceğiz. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız” dedi.

Protokolün Korona virüs (Covid-19) sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.

382 delegesi bulunan Emet AK Parti Teşkilatı’nın yoğun ilgi gösterdiği kongrede Süleyman Ciner yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine Ramazan Şimşek, Ali Er, İbrahim Attila, Muhiddin Çiftoğlu, Cemal Öztürk, İbrahim Kazan, Melike Güler, Hakan Uslu, Ayşe Ulusoy, Murat Atasever, Ramazan Fidan, Ali Ceyhan, Şükrü Yavuz ve Nuri Özay seçildi.

Kongreye Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.