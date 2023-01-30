Başkan Işık’tan personele ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, sağlık sorunları sebebiyle evlerinde istirahat eden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Fatih Söz ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli Harita Teknikeri Ahmet Soyoğlu’na ’Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Başkan Işık, Kütahya Belediyesi Temzilik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Söz ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli Harita Teknikeri Ahmet Soyoğlu’na ’Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Strateji Geliştirme Müdürü Hasan Korkut, Temizlik İşleri Müdürü Ramazan Karakaya ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak, Başkan Işık’a ’Geçmiş olsun’ ziyaretlerinde eşlik etti.

Her iki personelin sağlıkları ile yakından ilgilenen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade ederek, her iki personelin kısa süre içinde yeniden işlerinin başına dönemlerini arzu ettiğini söyledi.