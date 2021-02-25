Aslanapa’da muhtarlar toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında Muhtarlar toplantısı yapıldı.

Aslanapa Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya mahalle ve köy muhtarları ile ilgili daire amirleri katıldı.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili muhtarlarımız bilgilendirildi. Muhtarlarımızın ihtiyaç, talep ve sorunları dinlenilerek çözüm yolları hakkında ilgili daire amirleriyle istişare yapıldı. Ayrıca "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile ilgili, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Aslanapa Şubesi Müdürlüğü tarafından muhtarlarımız bilgilendirildi’’ ifadelerini kullandı.