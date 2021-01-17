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Altıntaş’ta karla mücadele aralıksız devam ediyor
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde devam eden kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
KÜTAHYA 17.01.2021, 07:53
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde devam eden kar yağışı dolayısıyla belediye ekiplerinin aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde kar yağışı gece saatlerinde devam etmekte olup, halkımızın olumsuz yönde etkilenmemeleri için, ekiplerimiz tarafından yolların kar temizliği ve tuzlama çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Amacımız sokağa çıkma yasağı bitiminde işlerine gidecek olan vatandaşlarımızın zorluk yaşamamalarıdır. Mesai kavramı gözetmeksizin özverili şekilde çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz gece gündüz aralıksız olarak çalışmalarına devam edecek’’ dedi.
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