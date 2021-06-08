banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
banner486

Ahşap ev alevlere teslim oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında ahşap bir ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

KÜTAHYA 08.06.2021, 16:02
Ahşap ev alevlere teslim oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında ahşap bir ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gediz ilçesi Yunuslar köyünde meydana geldi. İsmail ve Mustafa Çağlar’a ait ahşap evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu alevler yanında binalara sıçramadan söndürülürken, yangın sonrası ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından jandarma ve itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık