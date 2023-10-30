Ankete katılan üst düzey fon temsilcilerinin yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünürken, katılımcıların yüzde 40’ı ise yatırım portföylerinde Türkiye’nin yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtiyor.



Globalturk Capital tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları’ konferansı, Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GPCA-Global Private Capital Association) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin değerli destek ve katkılarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünyanın birçok ülkesinden 45 yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak katıldığı uluslararası organizasyonda, Türkiye ve çevresindeki özel sermaye fonlarının son yıllardaki faaliyetleri ve yatırım ortamına ilişkin geleceğe yönelik öngörüler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı konferansta, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise yatırım ortamı ile ilgili görüşlerini aktardı.



Konferans kapsamında, Türkiye’deki yatırım iklimine dair toplamda 200 milyar dolardan fazla varlığı yöneten kurumların 155 üst düzey fon temsilcisine yönelik olarak bir anket çalışması da gerçekleştirildi.



Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, anket çalışmasının sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıları İstanbul’da bir araya getirdikleri bu yılki konferansa da yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, “İklim değişikliği, jeopolitik krizler, dünya ticaretindeki daralma, artan küresel ve bölgesel riskler gibi olumsuz koşulların hâkim olduğu böyle bir dönemde, Türkiye’nin yatırımcıların radarında olmasından son derece memnunuz” dedi.



Yatırımcıların yüzde 40’nın portföyünde Türkiye yüksek önceliğe sahip

Konferansa gösterilen büyük ilginin yanı sıra organizasyon kapsamında düzenledikleri anket çalışmasına katılan özel sermaye fonlarının temsilcilerinin 2024 yılı için Türkiye’ye yatırıma hazır olduklarının sinyalini verdiğini vurgulayan Öney, şöyle devam etti: “Türkiye’deki yatırım iklimine ilişkin anket çalışmamıza katılan üst düzey fon temsilcisinin yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşündüğünü, katılımcıların yüzde 40’ı ise yatırım portföylerinde Türkiye’nin yüksek önceliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Ankete göre yatırımcıların yüzde 80 gibi büyük bir çoğunluğu Türkiye’yi 2024 yılında yatırım açısından düşük ya da tolere edilebilir risk kategorisinde görüyor. Bu durumun uzun vadeli yatırımcılar açısından olumlu bir gösterge olduğunu söyleyebilirim. Üst düzey fon temsilcilerinin Türkiye’ye yatırım yaparken en büyük çekincesi ise kur riski. Yatırımcıların yüzde 44’ü en büyük çekincelerinin kur riski olduğuna işaret ederken, yüzde 28’lik bir kesim ise jeopolitik risklerden çekindiğini belirtiyor. Dolayısıyla döviz kurları açısından makul bir seviyede istikrar ortamın oluşması ve bunun sürdürülebilirliğinin görülmesi durumunda, yatırım kararlarında etkili olan bu önemli risk faktörünün ortadan kalkacağını görüyoruz. Ankete göre yatırımcıların yüzde 88’i 100 milyon dolar seviyesinin altında yatırım yapmayı, geriye kalan yüzde 12’lik kesim de bu seviyenin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımcı kategorisi, şirketlere yatırım yapmak suretiyle ülkelere ve dolayısıyla Türkiye’ye geliyor. Türkiye’deki şirketlerin büyük bir çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturduğu için özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu tür yatırımcıları çekebileceğini söylemek yanlış olmaz.”



Özel sermaye fonlarının temsilcilerinin katıldığı anket çalışmasında öne çıkan sonuçlar şöyle:

Yatırımcıların yüzde 75’i 2024 yılı için Türkiye’yi yatırım açısından tolere edilebilir, yüzde 5’i ise düşük risk kategorisinde görüyor. Yatırımcıların yüzde 20’si de Türkiye’yi yüksek risk kategorisinde değerlendiriyor.



Türkiye, yatırımcıların yüzde 40’ının benzer ülkelere göre en çok varlık yönettikleri ülkeler arasında en üst, yüzde 44’ünün ise orta klasmanında yer alıyor. Yatırımcıların yüzde 16’sı için de alt klasmanda yer alıyor.



Yatırımcıların yüzde 40’ı Türkiye’deki yatırımlarından 2024 yılında hisselerini satarak çıkmayı, diğer bir yüzde 40’lık kesim ise mevcut yatırımlarında kalmayı planlıyor. Geriye kalan yüzde 20’lik kesim ise kararsız olduğunu belirtiyor.



Yatırımcıların yüzde 74’ü 2024 yılında Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor. Yatırımcıların yüzde 16’sı ise kararsız olduğunu belirtirken, geriye kalan yüzde 10 ise yatırım yapmayı planlamıyor.



Yatırımcıların yüzde 88 gibi büyük bir çoğunluğu 100 milyon dolar seviyesinin altında yatırım yapmayı, yüzde 12’si ise bu seviyenin üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.



Türkiye’ye yatırım yaparken yatırımcıların yüzde 44’ünün en büyük çekincesi kur riski olurken, yüzde 28 ile jeopolitikler riskler ikinci sırada, yüzde 22 diğer riskler üçüncü sırada yer alıyor.