İnsanın içine işleyen sesi ve tutkulu müziğiyle Kovacs, 4 Ekim Pazar akşamı Türkiye saatiyle 19.00’da Zorlu PSM desteğiyle Amsterdam’dan canlı yayında

Geçtiğimiz sezon Türkiye’deki dinleyicilerle Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde buluşan soul pop’un yıldızlarından Kovacs, 4 Ekim’de Zorlu PSM desteğiyle gerçekleştireceği canlı yayın konseri ile dünyanın her köşesinden dinleyicisini bu kez Amsterdam'ın mistik kanallarında müzikal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Hollanda’nın Eindoven kentinde öğrenimini tamamlayıp, açık mikrofon gecelerindeki performansıyla adından söz ettiren Kovacs, yıllar içinde kendi eşsiz yolunu yaratmayı başardı ve karanlık çekiciliği ile tüm dünyayı büyüledi. Amy Winehouse ve Nina Simone gibi efsanelere özgü müzikal yeteneği ile birlikte 60 milyonu geçen YouTube izlenmesi, kazandığı çeşitli ödüller, global festival performansları ve aykırı imajı ile günümüz soul pop yıldızları arasına adına yazdırmayı da kuşkusuz bir şekilde başardı.

İnsanın içine işleyen sesi ve tutkulu müziğiyle, ilk albümü ‘Shades of Black’ ile sesini tüm dünyaya duyuran Kovacs, etkisinden kolay kolay kurtulamayacağınız, dinleyiciyi Amsterdam'ın mistik kanallarında müzikal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlandığı canlı yayın konseri ile 4 Ekim Pazar günü Türkiye saati ile 19.00’da Zorlu PSM desteği ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sanatçının en yeni bazı şarkılarına da yer vereceği bu büyüleyici 90 dakikalık canlı performansın biletlerini www.kovacsmusic.com adresinden temin edebilirsiniz.