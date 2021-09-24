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Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne başvurular başladı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü” süreci başladı.

Kültür Sanat 24.09.2021, 14:13
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne başvurular başladı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü” süreci başladı.

Nilüfer Belediyesi, Akkılıç ailesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma, üç ayrı kategoride düzenlenecek. Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihî, sosyal ve ekonomik süreçlerini kapsayan çalışmaların değerlendirileceği yarışmanın birinci kategorisinde, üniversitelerin doktora programlarında kabul edilmiş tezler, ikinci kategorisinde üniversitelerin yüksek lisans programlarında kabul edilmiş tezler, üçüncü kategorisinde de akademi dışı alanlardan aynı konularda yapılan çalışmalar ödüllendirilecek.

Araştırma ödüllerine başvurular, eserlerin son teslim tarihi olan 3 Ocak 2022 tarihine kadar bizzat ya da posta yoluyla yapılacak. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu dereceye giren eserlere ödüller, 29 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek. Her kategoride birinci olan eser sahipleri, 5 bin TL para ödülü ve kitap basımıyla ödüllendirilecek.

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