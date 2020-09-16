"Yaşam en önemli değer...Kadınlar olarak yaşamak istiyoruz"

"Baba Anneyi Öldürdüğünde: Türkiye'de Kadın Cinayetleri Sonrası Geride Kalan Çocuklar" isimli kitapta, erkek şiddeti sebebiyle yaşamını yitiren on kadın ve geride kalan kırk yedi çocuğun öyküsü yer alıyor.

Kitapta, çocukların ve çocuklara bakım veren yetişkinlerin gözünden kadın cinayetleri sorununa ışık tutuluyor. Çocukların cinayet öncesi ve sonrası neler yaşadıkları, nelere tanık oldukları ve böyle ağır bir travmaya maruz kalan çocukların psiko-sosyal anlamda desteklenebilmesi için yardım mesleklerinin gerçekleştireceği mesleki çalışmalar kitapta kendine yer buluyor.

Çalışmada hiçbir kadın ve geride kalan çocukların böylesi ağır travmalar yaşamaması için; şiddet uygulayan erkeklere ilişkin rehabilitasyon ve ceza dengesinin önemi, kadınların kriz durumlarında neler yapması gerektiği, kadınların şiddet karşısında nasıl korunacağı ve güçleneceğine dair hayati bilgiler bulunuyor.

Çalışma; İstanbul Sözleşmesinin uygulamaya konması noktasında önemli bir Kanun olan 6284 Sayılı Kanunun kadınları korumada ve güçlendirmede önemini vurgulayarak, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkının korunmasının önemine, hiçbir kadının yaşamsız ve hiçbir çocuğun annesiz kalmaması için yapılabilecek çalışmalara yer veriyor.