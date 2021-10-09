banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Fatih Terim'in istediği transferlere 15 milyon euro bütçe!
Denize sıfır stat
Denize sıfır stat
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1

Yaptığı minber ve mihraplar 300’e yakın cami ve mescidi donatıyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde marangozluk yapan Ahmet Takımoğlu, 30 yılda 300’e yakın cami ve mescidin minber ve mihrabını yaptı.

Kültür Sanat 09.10.2021, 12:02
Yaptığı minber ve mihraplar 300’e yakın cami ve mescidi donatıyor

Sinop’un Ayancık ilçesinde marangozluk yapan Ahmet Takımoğlu, 30 yılda 300’e yakın cami ve mescidin minber ve mihrabını yaptı.

Yaptığı işi babasından öğrenip devraldığını ve yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Ahmet Takımoğlu, bir eve lazım olan kapı, çerçeve, mutfak dolabı gibi işlerin yanında camilere minber, mihrap, kürsü yapımını da gerçekleştirdiğini belirtti.

İşin maneviyatından ötürü maddiyatı geri planda tuttuğunu ve şu ana kadar 300’e yakın cami ve mescide ulaştığını belirten Ahmet Takımoğlu, “Sayı olarak kesin bir rakam söylemeyeyim de 300-400 vardır. Civar köylere, ilçelere hatta İstanbul’a bile yaptım. Haramidere’de küçük bir mescide. Minber, mihrap, kürsü işleri. Biraz da geçimimize katkısı olsun diye yapıyoruz ama bir iş mesela 10 bin TL’yse biz 5 bin TL’ye yapıyoruz. Yani yarı yarıya neredeyse fiyatı düşük tutuyoruz. Hem maddi hem manevi ikisi bir arada gidiyor. İnsan bir camiye bir yaşam alanına bir şey yaptığı zaman mutlu oluyor. Bizden sonra orada adam yapılan işi temiz kullandığı sürece bize bir teşekkür eder dua eder diye düşünüyoruz. Biz camiyi yapamasak bile en azından ufak çapta içine minber, mihrap işleri olarak işi tamamlamış oluyoruz. Kestane ağacı veya çam ağacından yağıyoruz. Kaplama değil bu saf ağaçtan. Bu 15 parçadan oluşuyor. O şekilde nakliye edip yerinde tekrar monte ediyoruz. Genelde birbirine geçme parçalar ama vidayla da sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1