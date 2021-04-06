Vivaldi’nin ’Dört Mevsim’ eseri dört farklı kemanla ses buluyor

Batuhan Uzgören’in şef, keman sanatçısı Can Özhan’ın solist olduğu Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konserinde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin eseri Dört Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı Ecevit Tunalı tarafından özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen ve Batuhan Uzgören’in şef, keman sanatçısı Can Özhan’ın solist olduğu Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konserinde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin eseri Dört Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı Ecevit Tunalı tarafından özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor.

Her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun olarak tasarlanan kemanlar ilk kez bu konserin İş Kuleleri konser salonundaki seyircisiz kaydında çalındığı belirtildi. George Frideric Haendel’in Konçerto Grosso eseriyle başlayan konser, ilk gösterim tarihi 9 Nisan Cuma, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrimiçi programında yer alan, şefliğini Hakan Şensoy ve Oğuzhan Kavruk’un üstlendiği; Telman Hacıyev, Enrique Alessio, Johann Sebastian Bach, Johann Samuel Endler, Francesco Durante, George Philipe Telemann ve Gioacchino Rossini gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği diğer konserleri de sezon sonuna kadar kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek. Önceki aylarda yayınlanmış olan 4 konser, bugüne kadar 1 milyondan fazla izlenme aldığı belirtildi.