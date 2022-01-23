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Van’da "120 kahraman çocuk" anısına "Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali" düzenlendi

Van’da 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi’ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda büyük bölümü şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına "Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali" düzenlendi.

Kültür Sanat 23.01.2022, 15:29
Van’da "120 kahraman çocuk" anısına "Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali" düzenlendi

Van’da 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi’ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda büyük bölümü şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına "Kar Yürüyüşü ve Kartopu Festivali" düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlik için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşlar ve öğrenciler, Van Kalesi’nin güney yakasındaki eski Van Şehri’nde bir araya geldi. Buradan Atatürk Kültür Parkı’na kadar yürüyen vatandaşlara kentin tarihiyle ilgili bilgi verildi. Katılımcılar daha sonra kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu alanda kar topu savaşı yaparak keyifli zaman geçirdi. Vali Bilmez de kar topu oynayan çocukların eğlencesine ortak oldu. Etkinliğin ardından belediye tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Burada açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi’ne erzak ve cephane taşıyan Vanlı 120 kahraman çocuğun ortaya koyduğu fedakarlığın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Dönüş yolunda büyük bölümü şehit olan 120 çocuk anısına etkinlik düzenlediklerini belirten Bilmez, "Belediyemiz tarafından düzenlenen programda hem şehitlerimizi andık hem de eski Van Şehri hakkında bilgi sahibi olduk. Bir yıldır kurak geçen bölgemize geçen hafta çok güzel kar yağdı. Festivalde gençlerimiz ve gazetecilerimizle birlikte yürüyüş yaptık. Yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşten sonra parkta gençlerimizle bir araya geldik. Güzel bir etkinlikle gençlerimizi kaynaştırdık. Bu yürüyüşü geleneksel hale getireceğiz. Bu yılki projemizle eski Van Şehri’nin surlarını ve han kısmını ayağa kaldıracağız. Aziziye Kışlası’nın otel yapılması için yabancı bir iş insanı talip oldu. Gelişme kaydedilirse eski Van Şehri’ni peyderpey ayağa kaldıracağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu yıl iki eseri restore edecek. Burası çok acının yaşandığı, güzel anıların biriktirildiği, camilerle kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşanılan bir kent. Bu kentin ruhunu tekrar yaşatmamız, turizme kazandırmamız gerekiyor” dedi.

Festival halay eşliğinde devam etti.

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