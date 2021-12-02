Ünlü usta oyuncuların en kötü filmleri

‘Herkes hata yapar’ lafı sadece bizler için değil, dünya çapında milyonlarca hayranı olan ünlü oyuncular için de geçerli.

İster Al Pacino ve Robert DeNiro gibi kıdemli efsaneler, isterse Leonardo DiCaprio veya Tom Hardy gibi güçlerinin zirvesinde olan yıldızlar olsun, en iyi aktörler bile kötü performanslar sergileyebileceklerini gösterdi. İnanması güç evet ama onlar en ünlü yıldızlar da olsa yanlış film seçimleri ve kötü performansları yıllar geçse de hatırlanacak.

İngiltere merkezli Independent gazetesi, dünyanın en iyi 17 oyuncusunun en kötü 17 performansını derledi. Listede sürpriz isimler de yer aldı.

17 – Tom Hanks – Bulut Atlası (2012)

Yayınlandığı sene en çok konuşulan yapımlardan biri olan Bulut Atlası hem film olarak hem de Tom Hanks’in oyunculuğuyla uzun süre tartışıldı. Gangsterlikten yazarlığa adım atan Dermot “Duster” Hoggins rolündeki performansı, Hanks’in tüm kariyerinin en kötüsü olarak nitelendirildi. Hanks’in filmdeki aksanı da eleştirilerin hedefindeydi.

16- Nicolas Cage – Hasır Adam (2006)

Oyunculuğu ve filmleriyle sık sık eleştirilerin hedefinde olan Nicolas Cage, 2006 yapımı Wicker Man filmindeki performansıyla uzun süre konuşuldu. Cage’in en kötü filmi olarak değelendirildi.

15- Halle Berry – Kedi Kadın (2004)

Catwoman filmi yayınlanmadan hemen önce En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’nü kazanmış olan Halle Berry, bu filmden sonra ise en kötü filmlerin yarıştığı Altın Ahududu ödülüne layık görüldü. Kendisiyle de dalga geçen Berry, “Benim yaptığım gibi kötü oyunculuk sergileyen birçok aktör/aktris var’ dedi.

14- Al Pacino – Jack ve Jill (2011)

Gelmiş geçmiş en büyük aktörlerden biri olan Al Pacino yine de yıllar boyunca yer yer eleştirilere maruz kaldı. Adam Sandler ile oynadığı Jack ve Jill’deki performansıyla Al Pacino hem ‘komik bulunmadı’ hem de bu rol ona hiç yakıştırılamadı.

13- George Clooney – Batman ve Robin (1997)

Bu kötü şöhretli süper kahraman filmi Clooney için de hüsranla sonuçlandı. Hafızalardaki en kötü Batman filmiyle ilgili Clooney’nin de kendisi ve performansıyla çokça dalga geçtiği biliniyor.



12- Robert De Niro – Kirli Büyükbaba (2016)

Bir zamanlar birçok kişi tarafından gezegendeki en iyi aktör olarak kabul edilen De Niro’nun yıldızı son yıllarda biraz sönse de o hala bir usta. Ancak Kirli Büyükbaba filminde canlandırdığı karakteri kendisine bir türlü yakıştırılamamış.

11- Russell Crowe – Mumya (2018)

Independent, Russell Crowe’un delirip iyimser doktordan vahşi Bay Hyde’a dönüştüğü sahneyi, son zamanlardaki “en baş döndürücü” oyunculuklardan biri olarak niteleyerek, usta oyuncuya ‘Neden bu filmde yer aldın?’ sorusunu yöneltiyor.

10- Natalie Portman – Yıldız Savaşları: Bölüm II – Klonların Saldırısı (2002)

Star Wars serisinde yer alan Natalie Portman buradaki oyunculuğuyla ‘en kötü performanslarından birini’ sergilemekle itham ediliyor. Portman’ın mimikleri de eleştirilerden nasibini almış.

9- Robert Downey Jr – Dolittle (2020)

Robert Downey Jr. dünyanın en karizmatik erkekleri arasında gösteriliyor. Kamera onu seviyor, seyirciler, hayranları onu takip etmeye bayılıyor. Kariyerini büyük ölçüde Marvel’in Tony Stark’ına borçlı olan Downey Jr. Dolittle filmindeki rolü ile oldukça eleştirilmişti. Ünlü oyuncuya ‘süper kahramanlığı bırakma’ önerili de az yapılmadı…

8- Tom Hardy – Capone (2020)

Mad Max: Fury Road filmiyle büyük bir çıkış yakalayan Tom Hardy, bugüne kadar öne çıkan pek çok yapımda yer aldı. Ancak 2020 yılında yayımlanan Capone filmindeki performansı çok konuşuldu. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Hardy, film eleştirmenleri tarafından da uzun süre topa tutuldu.

7- Adam Sandler – Saçma 6 (2015)

Komedi filmlerinin aranan ismi Adam Sandler, The Ridiculous 6 filminde oyunculuğuyla yerden yere vuruldu. Eski Batı’da Yerli Amerikalılar tarafından yetiştirilen beyaz bir yetimi oynayan Sandler, eleştirmenler tarafından sıfır puan alırken, film de pek hayran kitlesi edinemedi…

6- Leonardo DiCaprio – J Edgar (2011)

DiCaprio’nun En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmadan önceki zorlu günlerde çekilen biyografik, Oscar altını için çaba olarak tanımlanan ‘J Edgar’ filmi de eleştirilerin hedefindeydi. Yaşlı bir FBI direktörünü canlandıran DiCaprio’nun bu rolü de karakteri canlandırılması da bir türlü beğenilmedi ve ‘Oscar için boşa çaba’ olarak değerlendirildi.

5- Michael Caine – Jaws: İntikam (1987)

Jaws bir kere tutunca dördüncüsünü çekip hayal kırıklığı yaşayanlardan biri Micheal Caine. Ünlü isim filmi de kendisini de defalarca ti’ye aldı. Caine, son Jaws filmiyle ilgili “Hiç izlemedim, ama her açıdan korkunç.” ifadelerini kullanmıştı.

4- Naomi Watts – Diana (2013)

Bu yıl, Kristen Stewart cesur, revizyonist biyografik Spencer rolünü üstlenirken 2013’te bu görev Naomi Watts’a verilmişti. Ancak kalitesiz ve kötü olarak değerlendirilen film eleştirmenlerden geçer not alamadı, Watts’ın oyunculuğu sınıfta kaldı.

3- İdris Elba – Cats (2019)

Cats müzikalinde Idris Elba’nın karakteri Macavity hem oyuncuya hiç yakıştırılamadı hem de Elba’nın rolün altından kalkamadığı öne sürüldü.

2- Meryl Streep – Ormanın İçinde (2014)

Meryl Streep’in Hollywood’da çok sağlam bir yeri olduğu aşikar. Onlarca Oscar adaylığı, kült filmleri ve ayakta alkışlanacak oyunculukları bulunuyor. Ancak Into the Woods filmindeki cadı rolü Streep’e pek yakışmamış gibi gözüküyor. Streep’in filmin açılışında rap şarkısı seslendirmesi de sempatik bulunmak bir yana eleştirilerin hedefinde yer alıyor…

1- Glenn Close – Köylü Elegy (2020)

Glenn Close’un bu kırsal kesime tepeden bakan filmdeki performansı uzun süre konuşulmuştu. Uzun süredir Oscar bekleyen oyuncunun böyle bir performans göstermesi ve film uzun süre eleştirilmişti. Film eleştirmenleri ‘Çok şükür Oscar bu filmle gelmedi’ ifadeleriyle oyuncunun performansına da atıfta bulunuyor.