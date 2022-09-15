UNESCO şehri Safranbolu’da Ahilik Haftası kutlandı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen programda mesleklerinin son temsilcileri zanaatlerini konuşturdu.

Bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Tarihi Eski Çarşı Pazar mevkiinde program düzenlendi. Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Ahiliğin teşkilatın kendi içerisindeki dayanışma ve eğitim süreci olduğunu ifade eden Gürel, müşterilerle olan bağın kurulması, kaidelerin ortaya çıkarılması için geniş bir yelpazesi olan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise ahiliğin kurallarını, kaidelerini benimseyemeye ve yaygınlaştırmaya toplum olarak ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Gürel, ahilik kültürüne göre yılın ahisi Metin Karabacak’a, yılın kalfası Onur Demirtaş’a ve yılın çırağı Faruk Telli’ye belgelerini verdi.

Safranbolu’da mesleklerinin son temsilcilerine protokol üyeleri tarafından verilirken program Ahilik Haftası pilavı ikramı ile sona erdi.